رودريجيز: ليست لدي مشكلة مع زيدان

خايمس رودريجيز نجم ريال مدريد المعار لبايرن ميونخ يؤكد أنه لا يعاني من أي مشاكل مع زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للنادي الملكي.

أكد النجم الكولومبي خايمس رودريجيز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني المعار لصفوف بايرن ميونخ أنه لا يعاني من أي مشاكل مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب في منطقة التصريحات الخاصة بمباراة فريقه بالأمس أمام ماينز في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

وأكد خايميس أنه يشعر بالراحة في صفوف بايرن ميونخ بالوقت الحالي، ولا يفكر على الإطلاق في مستقبله وكيف سينتهي به الأمر بنهاية الموسم الجاري ونهاية فترة إعارته.

وقال خايمس في رد على علاقته بالمدير الفني للنادي الملكي: "لم أحظ يومًا ما بأي مشكلة مع زين الدين زيدان، لكنني لا أعتقد أن مثل ذلك الأمر سيؤثر على مستقبلي أبدًا".

وأضاف: "لا يمكنني الحديث عن مستقبلي بعد، لا يزال النادي لديه العديد من المباريات الهامة هذا الموسم، علينا أن نجلس معًا ونتحدث، لكنني سعيد هنا".

واختتم تصريحاته: "لا أحد يعلم ما الذي سيحدث في المستقبل، سيجلس النادي مع ريال مدريد وسنرى ما الذي سيحدث، لكنني أشعر بالسعادة والراحة مع بايرن ميونخ".

جدير بالذكر أن خايمس كان قد سجل ثلاثية - هاتريك - في مواجهة بايرن ميونخ بالأمس أمام ماينز والتي انتهت لصالح الفريق البافاري بستة أهداف نظيفة.