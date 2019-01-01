رودريجيز عن العودة إلى ريال مدريد: فيها كل أحبابي

تعرف على تصريحات خاميس رودريجيز حول إمكانية العودة إلى ريال مدريد

أكد خاميس رودريجيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، أنّ علاقته بريال مدريد لم تنته مشيرًا إلى أنّه يمتلك صداقات وعلاقات جيدة في الفريق الملكي.

رودريجيز معار إلى صفوف البافاري من ريال مدريد والتي تنتهي في يونيو المقبل.

وقال الكولومبي في تصريحات عقب مواجهة ليفربول: "في مدريد لدي كل شيء، منزلي الرائع وكذلك أحبابي، ولكني لا أعرف إن كنت سأعود أم لا".

وتابع: "حاليًا أنا مرتبط بعقد مع بايرن ميونخ سينتهي في الصيف المقبل وبعدها سوف نرى ما قد يحدث".

رودريجيز لا يعيش أفضل فتراته في بافاريا إلا أنّ بطل الدوري الألماني يرغب في استمرار اللاعب.

واختتم: "لا أزال على تواصل مع لاعبين في ريال مدريد والعلاقة بيننا جيدة".

بايرن ميونخ تعادل سلبيًا في "أنفيلد" أمام ليفربول بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.