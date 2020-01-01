رودريجو يعطي إشارة جديدة لاقترابه من برشلونة

وعقبة واحدة قد تفسد الصفقة برمتها بعد ساعات قليلة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن مهاجم فالنسيا رودريجو مورينو، أعطى دلالة جديدة لاقترابه من التوقيع لناديه المحتمل برشلونة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن صاحب الـ28 عامًا، لم يظهر في تدريبات الخفافيش الصباحية اليوم الثلاثاء، ما يعني أنه لن يشارك ف مواجهة كولتورال ديبورتيفا ليونيسا في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، لتركيزه على إجراءات انتقاله إلى "كامب نو".

ولفت نفس المصدر، إلى أن وكيل أعمال مهاجم ريال مدريد كاستيا الأسبق جورجي مينديش، وصل مدينة برشلونة مساء أمس الإثنين، لوضع اللمسات الأخيرة على البنود الشخصية في عقد موكله مع البلو جرانا.

وأوضح التقرير أن إدارة برشلونة، تعمدت تأجيل المفاوضات مع مسؤولي فالنسيا لهذا التوقيت، لتفادي الانتقادات قبل مواجهة الخفافيش، التي خسرها البرسا في عطلة نهاية الأسبوع بهدفين نظيفين.

كما أكدت الصحيفة المقربة من أسوار برشلونة، أن المفاوضات بين المدير الرياضي إريك أبيدال ومعاونيه مع إدارة فالنسيا، تسير على ما يرام، وبالكاد لم يعد يتبق سوى نجاح المهاجم في اختبار المسح الطبي الشامل.

بالتزامن مع هذه الأنباء، انتشرت تقارير عن وجود رودريجو رفقة الطبيب كوجات، بطلب من إدارة برشلونة، للتأكد من سلامة ركبة المهاجم المحتمل، قبل خضوعه للفحص الطبي الروتيني داخل النادي، وذلك لقلق المسؤولين من وجود إصابة مزمنة في ركبة الدولي الإسباني.

وكان رئيس النادي الكتالوني جوزيف ماريا بارتوميو، قد اعترف بشكل واضح وصريح، بأن الإدارة تتفاوض مع الخفافيش من أجل الحصول على توقيع رودريجو، لحل معضلة غياب المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، المحتمل غيابه عن الملاعب أكثر من أربعة أشهر.