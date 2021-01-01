رودريجو يُذكِّر ليفربول بنهائي 2018 ويؤكد: نستطيع الفوز بجميع الألقاب

مرحلة صعبة وندرك ذلك..

اعتبر رودريجو، لاعب ريال مدريد، أن مواجهة ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون صعبة للغاية لكنه شدد على إيمانه بقدرة فريقه على تحقيق جميع البطولات هذا الموسم.

وكان رودريجو قد عاد لتوه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ شهر ديسمبر الماضي، ويتوقع أن يلعب دورًا هامًا في المرحلة المقبلة من الموسم.

ريال مدريد ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا ولا يزال في المنافسة على درع الدوري الإسباني باحتلاله المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

رودريجو في تصريحات للموقع الرسمي للفيفا تحدث عن سقوط الملكي مع ليفربول بقوله "كلما تقدمت أكثر في هذه المسابقة، كلما أصبح الأمر صعبًا".

كما أضاف "كل الفرق قوية حقًا وليفربول واحد منهم، سيكونان بالتأكيد مباراتين رائعتين، بها تعادل في القوة، ريال مدريد وليفربول هما دائمًا عملاقين تاريخيين في كرة القدم العالمية".

وواصل الدولي البرازيلي بقوله "أتذكر نهائي 2018 جيدًا، لقد رأيته بالفعل وفي ذلك الوقت كان مشجعًا كبيرًا لريال مدريد، لقد كان نهائيًا مميزًا ولا يُنسى".

أما عن الفوز بالألقاب كلها هذا الموسم، فأجاب "نعم نستطيع، بدون شك، هناك العديد من النقاط التي يجب أن نلعب لحصدها، العام الماضي كُنّا خلف برشلونة في الدوري وبعد سلسلة انتصارات فزنا بالبطولة".

وتابع "يجب أن تفعل الشيء نفسه في هذا الموسم، هذا الفريق يقاتل دائمًا ولدينا الكثير من الجودة، أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام في الوقت المناسب ولدينا فرصة جيدة لأن نصبح أبطالًا".

واختتم متحدثًا عن الكلاسيكو "إنه شعور رائع للغاية تبدأ في الشعور به قبل أسبوع من المباراة، مباراة يحلم بها أي شخص في عالم كرة القدم، إنه أمر لا يصدق عندما تذهب لمثل هذه المباراة".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيلعب مباراة الذهاب أمام ليفربول سواءً في ألفريدو دي ستيفانو أو المجر، ثم يلعب مع برشلونة في مدريد وبعدها يسافر لإنجلترا لمواجهة الريدز في الإياب.