رودريجو لا يصدق وبنزيما متفائل وكورتوا يشيد بالمجموعة

أبرز تصريحات نجوم ريال مدريد بعد اكتساح جلطة سراي

أعرب تيبو كورتوا عن سعادته بمواصلة الفوز وتحقيق الانتصارات والشباك النظيفة، كما أكد رودريجو أنه لم يكن يتخيل تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة اليوم، بينما أكد كريم بنزيما أن الأمور تسير على ما يرام في ريال مدريد.

واستعاد ريال مدريد أيامه الخوالي في بطولته المفضلة دوري أبطال أوروبا، باكتساح ضيفه التركي جلطة سراي بسداسية نظيفة في سهرة الأربعاء التي استضافها ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في إطار منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات الكأس ذات الأذنين

.وقال تيبو كورتوا بعد المباراة: "نعم نحن سعداء للغاية، بالنسبة للدفاع ولي هذه هي المباراة الرابعة التي لم نستقبل فيها أهداف، وذلك يكون رائعًا حين نسجل 6 أهداف"

وأضاف: "أشعر بأريحية كبيرة وثقة كبيرة وعندما لا تستقبل أهداف يزداد ذلك، ولكن أنا منذ البداية أشعر بثقة كبيرة في التدريبات حتى وإن مرت بعض الأيام الصعبة"

وتابع: "في بعض الأحيان تتعقد الأمور عليك في بعض المباريات ولكن لا يحالفك الحظ أحيانًا، ورويدً رويدًا يأتي النور دائمًا، علي أن أواصل العمل والتدريب من أجل الحفاظ على نظافة الشباك ومساعدة الفريق"

وأردف: "حالة الفريق الجيدة تساعدني كثيرًا لأننا نهاجم ككل وندافع ككل وجميع اللاعبين يشاركون في الهجوم والدفاع، مثلًا الهدف السادس بدأ من عندي وانتهى عند رودريجو"

بينما أضاف صاحب الهاتريك رودريجو أنه سعيد جدًا بما قدم وبالفوز الذي حققه الفريق، مؤكدًا تمنيه المواصلة على نفس النسق.

وأضاف: "لم أكن أتخيل تسجيل ثلاثة أهداف، كنت أتصور أنني سأسجل هدفًا على الأقل، هدفي الأكبر أن أصنع التاريخ في ريال مدريد وأن أظل هنا"

وتابع: "أتمتع بالتواصل الجيد مع الجميع راموس وبنزيما والبقية، هم يمنحون المزيد من الثقة والهدوء والأمور تسير على أفضل حال بفضلهم، وأتمنى أن أسجل المزيد من الأهداف"

بينما قال بنزيما إن الأمور تسير على ما يرام في ريال مدريد والفريق يعمل ككل من أجل تصحيح الأوضاع، مؤكدًا أن مثل هذه الانتصارات تعطي الثقة للفريق بشكل أكبر.

دوري الأبطال .. ريال مدريد يستعيد أيامه الخوالي باكتساح جلطة سراي

يذكر أن ريال مدريد قد حقق 7 نقاط حتى الآن من 4 مباريات تقربه من حجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.