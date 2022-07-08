رودريجو : رونالدو سبب حبي لريال مدريد وهذا موقفي من التجديد!

يشاهد ثنائيته مانشستر سيتي 5 مرات في اليوم

كشف رودريجو جناح ريال مدريد، عن قيامه بمشاهدة مباراة فريقه مع مانشستر سيتي الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا أكثر من مرة.

رودريجو كان بطل المواجهة التي جمعت ريال بنظيره الإنجليزي، في إياب نصف نهائي البطولة التي حسمها الفريق الإسباني ضد ليفربول في المباراة النهائية.

الجناح البرازيلي دخل في الدقيقة 68 على حساب توني كروس، خلال تأخر فريقه بهدف دون رد، ليحرز ثنائية قاتلة في الوقت بدل الضائع، ليتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين سجل خلالهما بنزيما هدف التأهل للنهائي.

وقال صاحب الـ21 سنة في حوار مع شبكة "ABC":"كم مرة شاهدت مباراتنا مع مانشستر سيتي؟ أشاهد الدقائق الخمس الأخيرة كل يوم وأعتقد أن والدي يقوم بذلك أكثر من ألف مرة".

وعن اللاعب الذي جعله يحب ريال مدريد:"بكل تأكيد هو رونالدو، أحببت النادي من قبله بكل تأكيد، ولكن معه أصبحت أكثر اهتمامًا بالنادي".

وأضاف:"كان الوصول إلى ريال حلمًا بالنسبة لي، أنا هنا منذ 3 سنوات وأتطلع للقيام بتجديد عقدي مع النادي".

Rodrygo announces that he’s set to sign new contract with Real Madrid: “Yes, I’m gonna extend the contract. Real Madrid is my dream”, told ABC. ⚪️🤝 #RealMadrid



New contract will be valid until June 2028. €1B release clause. pic.twitter.com/dhhudDAG6Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2022

وتابع:"لدي من 8 إلى 9% دهون فقط في جسدي، عندما وصلت في 2019 كان وزني 60-61 كيلو جرامًا، الآن وصل إلى 68 والخطة الوصول إلى 70 أو 71 كيلو جرامًا".

جدير بالذكر أن رودريجو شارك في 49 مباراة بجميع البطولات الموسم الماضي، سجل خلالهم 9 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

اقرأ أيضًا ..