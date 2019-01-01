رودريجو: التأهل لم يحسم بعد.. تياجو: هدفنا جميع النقاط

إسبانيا بالعلامة الكاملة حتى الآن

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى رودريجو مورينو مهاجم منتخب إسبانيا اعتقاده أن التأهل إلى يورو 2020 لم يحسم بعد، وذلك عقب الفوز على جزر الفارو برباعية نظيفة في الجولة السادسة للتصفيات.

وقال رودريجو الذي سجل الهدفين الأول والثاني:"الأمر لم يحسم بعد، في كرة القدم كل شيء يمكنه الحدوث، من المهم أن نقاتل لأجل المركز وأن نكتسب عقلية الفوز".

على الناحية الأخرى أشاد باكو ألكاسير صاحب الهدفين الثالث والرابع بمدربه روبرت مورينو قائلاً:"المدرب كان واضحاً حين قال أن من سيصل إلى هنا هو من يستحق، وهذا ما حدث".

أيضاً قال تياجو ألكانتارا نجم وسط الماتادور:"هدفنا هو جمع كل النقاط، لا يهم متى سنتأهل، المهم أن نتطلع دائماً للمباراة المقبلة".

يذكر أن المنتخب الإسباني يحتل المركز الأول في المجموعة السادسة بـ18 نقطة من 6 مباريات، بفارق 7 نقاط عن السويد في المركز الثاني، و8 نقاط عن رومانيا في المركز الثالث، أي أنه بحاجة لـ6 نقاط فقط لضمان تأهله من المباريات الأربعة المقبلة بصرف النظر عن نتائج الخصوم.