رودجرز يبدي عدم اهتمامه بشأن تحركات مانشستر يونايتد من أجل ماجواير

مدرب ليستر سيتي الحالي وليفربول سابقًا بريندان رودجرز يؤكد أن ماجواير ليس للبيع إلى مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر يوسف حمدي

أبدى بريندان رودجرز المدير الفني الجديد لتليستر سيتي عدم اهتمامه بشأن مفاوضات مانشستر يونايتد مع المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير.

وكان ماجواير على رادار مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكن مغالاة ليستر سيتي جعلت الشياطين الحمر يتراجعون.

وبخصوص ذلك، قال بريندان رودجرز إنه يعلم بوجود مفاوضات وأحاديث في مانشستر يونايتد من أجل ماجواير، ولكنه لا يعبأ بذلك.

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ما هو الهدف الأفضل؟😍pic.twitter.com/GDD6jMpniN — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "نعلم أنهم يريدون ماجواير منذ العام الماضي، ولكن اللاعب سعيد معنا ولن يرحل، هذا ما يهمني الآن في الآمر وهذا ما استطيع الحديث عنه"

وتابع: "ماجواير تحدث معي حول مستقبله وأنا أتفهم الأمر جيدًا، هو يريد البقاء معنا ونحن لا نجبره على أي شيء، لذا فلا داعي للاهتمام بما يحدث خارج إطار فريقنا"

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يذكر أن هاري ماجواير كان قد تألق مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم الأخيرة، ما جعل سعره يصل إلى حوالي 70 مليون يورو.