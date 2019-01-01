رودجرز: أعلم أن مانشستر يونايتد مهتم بماديسون

براندن رودجرز يريد الحفاظ على لاعبيه ولكنه يعلم صعوبة ذلك أمام المغريات

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يريد براندن رودجرز المدير الفني لنادي ليستر سيتي الحفاظ على لاعبيه وعدم التفريط في أي منهم، ولكنه يعترف بصعوبة ذلك أمام وجود إغراءات الأندية الكبرى.

ويخص رودجرز بذلك الحديث جيمس ماديسون والذي زادت الشائعات عن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه في الصيف المقبل.

وحول ذلك، قال رودجرز إنه لا يستطيع إنكار وجود تواصل بين ماديسون ومانشستر يونايتد ورغبة الطرفين في الوصول إلى اتفاق مستقبلي من أجل إتمام الصفقة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

وأضاف: "في الوقت الحالي من الصعب الحفاظ على لاعب مثل ماديسون أو أي نجم آخر في فريق لا ينافس على الألقاب بشكل مستمر"

وتابع: "رغبة اللاعبين الشباب في الانتقال إلى الأندية الكبرى أصبحت أكبر الآن مع ارتفاع سقف الرواتب والطموحات أيضًا، الأمر أصبح مستحيلًا مقارنة بما كان عليه منذ سنوات"

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يذكر أن جيمس ماديسون فضل البقاء مع ليستر سيتي خلال الموسم الحالي رغم وصول أكثر من عرض له في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن أغلب المصادر تتحدث عن اتفاق مبدأي بينه وبين الشياطين الحمر.