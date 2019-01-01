رودجرز لا يتوقع عودة فاردي لمنتخب إنجلترا

براندن رودجرز المدير الفني الأسبق لفريق ليفربول يؤكد أنه لا يتوقع عودة لاعبه جيمي فاردي من جديد للمنتخب الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد براندن رودجرز المدير الفني الأسبق لفريق ليفربول والحالي لليستر سيتي أن لاعبه جيمي فاردي لن يعود للمنتخب الإنجليزي في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن إصابة هاري كين لن تغير من قرار فاردي أي شي.

جيسوس مدرب الهلال السابق يقترب من الدوري الإنجليزي 👀



تعرف على الأندية المرشح لتدريبها من هنا ◀️ https://t.co/hYur3wotFW pic.twitter.com/n6EzOkmXq8 — موقع قول السعودي (@GoalSA) ٦ أبريل ٢٠١٩

وقال رودجرز: "فاردي اتخذ قراره بالفعل حول المنتخب الإنجليزي ولا يوجد ما أستطيع أن أعلق به على ذلك القرار، ومثل تلك الأمور لا علاقة لها بعملي الحالي".

وأضاف: "هو سعيد للغاية بالقرار الذي اتخذه، لقد أصبح يقدم أقصى ما لديه خلال التدريبات مع الفريق ويلعب كل المباريات الخاصة بالنادي".

مانشستر يونايتد يقترب من خطف نجم لشبونة

وأكمل: "هو لاعب ذكي للغاية، ومن ضمن الأفضل في مركزه بالعالم لكن قرار الابتعاد عن المنتخب اتخذه لأسباب عائلية ولأسباب كروية أيضًا".

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي على موعد مع مباراة هامة أمام نظيره الهولندي في السادس من يونيو المقبل في نصف نهائي دوري أمم أوروبا.