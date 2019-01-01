رودجرز: العاطفة كادت أن تمنعني من تدريب ليستر

المدرب الأيرلندي وجد فرصة تدريب الثعالب لا يمكن رفضها

كشف بريندان رودجرز المدير الفني الجديد لليستر سيتي، أنه قرر التخلي عن مشاعره خلال قرار حسم مصيره هذا الأسبوع.

رودجرز رحل عن نادي سيلتك الاسكتلندي بعد تجربة ناجحة بصفوفه، لينتقل إلى ليستر لخلافة المدرب كلود بويل.

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الخطوة صاحبها حملة هجوم شديدة من بعض جماهير سيلتك على الأيرلندي، حيث اتهموه بالخيانة والتخلي عنهم بشكل مفاجيء.

وقال رودجرز في تصريحات صحفية:"سيلتك نادي عظيم شجعته في سن صغير وطوال حياتي، لكن كل شيء حدث بسرعة والفرصة جائتني".

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وأضاف:"القرار كان صعباً من الناحية العاطفية، بعد كل تلك السنوات التي قضيتها في سيلتك وكل ما حققته مع هذا النادي".

وتابع:"كانت أمامي العددي من الفرصة، ولكن هذه المرة وجدت صعوبة شديدة في رفض ليستر".

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واستكمل:"الأمر ليس سهلاً أبداً لدي أصدقاء وعائلة وجماهير في سيلتك وكذلك مشجعين غاضبين الآن".

ويستعد رودجرز لخوض المباراة الأولى له مع ليستر، عندما يلتقي مع واتفورد الأحد القادم، بالجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.