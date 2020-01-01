روخو يسافر للأرجنتين للانضمام لإستوديانتيس

ماركوس روخو نجم مانشستر يونايتد يسافر للأرجنتين من أجل إتمام انضمامه لصفوف فريق إستوديانتيس.

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم أن النجم ماركوس روخو لاعب مانشستر يونايتد قد سافر للأرجنتين من أجل إتمام صفقة عودته لفريقه السابق إستوديانتيس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "أوليه" والتي أكدت أن اللاعب سينهي كافة تفاصيل عودته إستوديانتيس خلال الساعات المقبلة.

ويعود اللاعب للدوري الأرجنتيني في فترة إعارة لنهاية الموسم بحسب ما أكدت تقارير أخرى في ظل رغبته في الحصول على المزيد من الدقائق.

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وطلب روخو من إدارة مانشستر يونايتد أن يسمحوا له بالرحيل عن النادي في يناير الجاري من أجل الحصول على الدقائق التي تمنحه مكانه من جديد في منتخب الأرجنتين.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا والتي تقام الصيف المقبل بنظام جديد وبمشاركة المنتخب القطري للنسخة الثانية على التوالي.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد ودع بطولة كوبا أمريكا الأخيرة من نصف النهائي أمام البرازيل المستضيف بعد الخسارة بهدفين نظيفين.

جدير بالذكر أن عقد ماركوس روخو مع مانشستر يونايتد لا ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أن عودة اللاعب للشياطين الحمر بعد نهاية الإعارة واردة.