روخو: أريد المزيد من الدقائق وهدفي كوبا أمريكا

ماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد يؤكد على رغبته في الحصول على المزيد من الدقائق مع مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الأرجنتيني ماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد عن أمله في الحصول على المزيد من الدقائق رفقة الشياطين الحمر في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "ذا أثلتيك" وأكد خلالها أنه يمر بفترة جيدة من مسيرته الكروية بعيدًا عن الإصابات التي لاحقته في المواسم السابقة.

وقال روخو: "أنا سعيد هنا في مانشستر يونايتد وأريد أن ألعب بشكل مستمر، ومركزي المفضل هو قلب الدفاع وأرى أن حالتي جيدة هذا الموسم بسبب قلة الإصابات".

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وأضاف: "أحب الأجواء في مانشستر يونايتد وعائلتي تأقلمت في المدينة بشكل جيد وكذلك هم سعداء، لقد أمضيت فترة كبيرة في النادي أكثر من أي فريق آخر في مسيرتي الكروية، لكنني أبحث عن المزيد من الفرص في المشاركة".

وأكمل: "هذا الموسم هام للغاية بالنسبة لي أريد النجاح على كل المستويات مع مانشستر يونايتد كذلك أريد أن أحقق بطولة كوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني أيضًا".

جدير بالذكر أن روخو كان قد شارك في خمس مباريات مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بواقع ٣٧٨ دقيقة في كل البطولات.