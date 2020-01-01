روح الدوري السعودي تجمع بين حبّ كرة القدم والفكاهة على تويتر

91 مليون تغريدة حول موسم الدوري السعودي للمحترفين لعام 2019-20

تعد كرة القدم من الرياضات الأكثر رواجًا في المملكة العربية السعودية وفقًا لبحث أجراه تويتر، حيث يلجأ المشجعون إلى المنصة للاحتفال بالانتصارات الكبيرة أو للاطلاع على التحاليل حول البطولة بشكل مباشر، أو لتشجيع فرقهم. وقد تجاوز عدد التغريدات حول الدوري السعودي في موسم 20/19 الـ91 مليون تغريدة.

ومع انطلاق موسم 21/20 الذي طال انتظاره من الدوري السعودي للمحترفين، احتفل تويتر بعودة كرة القدم من خلال الحملة التي أطلقها مع مجموعة من الكوميديين السعوديين على مدار ثلاثة أيام لإظهار الجانب المضحك من كرة القدم، وتعاون تويتر مع كل من هتون القاضي (@HatoonKadi) وإبراهيم الحجاج (@Barmz_alHajjaj) ومحمد القحطاني(@MohmdQhtani) ونواف الشبيلي (@nshobaili).

وتم إطلاق الحملة يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 تحت وسم (#روح_الدوري)، ودعا حساب تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (TwitterMENA) الكوميديين لمشاركة لحظات التعليق المفضلة لهم في الدوري السعودي للمحترفين، حيث قام الكوميديون مشاركتها من خلال التغريدات الصوتية، الأمر الذي أتاح لهم إضافة بصمتهم الخاصة على التعليقات وجعل المحادثات أكثر إنسانية. وفي الوقت الحالي، لا تزال التغريدات الصوتية في مراحل تجريبية لبعض الأشخاص الذين يمتلكون أجهزة IOS، إلا أنه في إمكان الجميع سماع التغريدات الصوتية والردّ عليها، بعض النظر إن كانوا يمتلكون تلك الخاصية أم لا.

المزيد من الفرق

بدورها، قالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تويتر: "لطالما لجأ الناس إلى تويتر كي يكونوا جزءًا من الحدث بشكل لحظي، ونحن نشهد كيفية تحوّل الحماسة والشغف والطاقة الرائعة من أرض الملعب إلى العالم الرقمي. تويتر هو المكان الذي يقوم فيه المشجعون واللاعبون والخبراء بالتعبير عن أنفسهم بطرق متنوّعة، وبما أن الفكاهة تعدّ من أبرز العناصر في المحادثات على المنصة في السعودية، فقد عملت حملة #روح_الدوري على إثراء الجوّ الحماسي لهذا الحدث المهم ".

عام ١٤١٨ اتذكر يوم كان عمري ١٤ يوم سجل سامي هدف التعادل عالشباب في نهائي كاس خادم الحرمين الشرفين pic.twitter.com/4d4rjO575P يوم صرخ محمد البكر عالهدف من جماليته وكان بنهاية الوقت للحين عالقة في ذهني #روح_الدوري October 19, 2020

أما اليوم الثاني من الحملة فركّز على تقنية التحكيم بالفيديو (VAR)، والتي جرى الحديث عنها بشكل مكثّف في الدوري السعودي، حيث بلغ عدد التغريدات حول تقنية الـ VAR أكثر من 160 ألف تغريدة خلال الموسم الماضي. وابتكر الكوميديون لحظات VAR فكاهية تناولت سيناريوهات من الحياة الواقعية يتم استخدام تقنية الـVAR فيها لمعرفة النتيجة في تحدي بين الأصدقاء مثلاً.

اعتقد الـ VAR شيء مهم بالحياة زي أهميته في المباريات .#روح_الدوري @TwitterMENA pic.twitter.com/Oh2pAzWjmp — فيصل الأحمري (@FaisalALa7mari) October 20, 2020

التقنية مو دايما صديقة الأمهات🙈، ما علينا المهم بنستمتع بالدوري وبنشجع👏🏼⚽ #روح_الدوري pic.twitter.com/4PoqmQN3dC — هتون قاضي (@HatoonKadi) October 20, 2020

الفار حل مشاكل كثيره مو بس بالكوره حتى بالتحدي بينا يالشباب pic.twitter.com/kFEXyPIx7M وهنا علمت ابراهيم شلون كسبته بالفار 🤪 #روح_التحدي October 20, 2020

وسوف يسلّط اليوم الأخير من الحملة الضوء على مجموعة من التغريدات الإيجابية حول كرة القدم بمشاركة الكوميديين والجمهور.

الجدير بالذكر أن البحث الذي أجرته GroupM في المملكة العربية السعودية عام 2020 أظهر ان 73% من الأشخاص على هم من مشجعي كرة القدم و85% منهم يستخدمون المنصة لمتابعة الأخبار أثناء مشاهدتهم المباراة على التلفاز. كما قال المشاركون في البحث أنهم يستخدمون تويتر لمتابعة الحسابات الرسمية للاعبين (27%)، وللاطلاع على أحدث مقاطع الفيديو (38%) ولمشاهدة الأخبار ما قبل المباراة والتحليلات بعد انتهاء المباراة (28%).