روجيه لومير: كنا نستطيع الانتصار بأكثر من هدف

مدرب النجم الساحلي لا يشعر بالقلق لإهدار فريقه الكثير من الفرص أمام ساليتاس

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد روجيه لومير المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي أنه لا يشعر بأي قلق بعد الانتصار على فريق ساليتاس البوركيني في المباراة التي أقيمت في ختام دور الـ 16 من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان النجم الساحلي قد فاز على مضيفه ساليتاس بهدف دون رد، ليحسم عبوره لربع النهائي كوصيف لمجموعته.

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وقال المدرب الفرنسي في تصريحاته بعد المباراة: "كنا نستطيع تحقيق الفوز بأكثر من هدف، المهمة لم تكن سهلة وهذا ما كنا نعرفه قبل بداية المباراة، لذلك تحلينا بالواقعية ونجحنا في هز الشباك مبكرًا".

وتابع لومير حديثه وقال: "سيطرنا على المباراة وصنعنا أكثر من فرصة، ولكننا افتقدنا للحسم، ولكني لست قلقًا من إهدار الفرص طالما أن هناك المزيد من التطور في أداء الفريق".

يذكر أن روجيه لومير كان قد قاد منتخب نسور قرطاج للتتويج بكأس أمم أفريقيا عام 2004.