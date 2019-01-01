روجاني عقب التجديد: المهم أن النادي يريد ذلك

المدافع سعيد بالتجديد حتى 2023..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس سعادته عقب تجديد تعاقده مع النادي حتى صيف 2023.

وقال روجاني لقناة النادي الرسمية عقب التجديد:"أهم شيء بالنسبة لي هو أن النادي أراد فعل هذا".

وأضاف:"إنه يوم مهم بالنسبة لي وأنا سعيد للغاية، لقد كان هذا ما أردته وما عملت لأجله كل يوم".

وتابع:"أتذكر بدايتي أمام إشبيلية في الدقائق الأخيرة، لقد فزنا تلك الليلة وتملك مكاناً مميزاً في قلبي".

وكان روجاني قد انضم ليوفنتوس في صيف 2015 قادماً من إمبولي، ليشارك بـ81 مباراة ويسجل 7 أهداف.