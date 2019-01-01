روبين لا يستبعد العودة من الاعتزال

نجم بايرن ميونيخ المعتزل أريين روبين لا يستبعد التراجع في اعتزاله

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

فاجأ أسطورة كرة القدم الهولندية أريين روبين الجميع وأعلن أنه لا يستبعد العودة في قرار الاعتزال وممارسة كرة القدم من جديد.

وكان روبين قد أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم المنصرم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مر فيها على ريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونيخ، كما قدم الكثير في رحلته الدولية بقميص منتخب هولندا.

وفي حديث مفاجئ، قال روبين إن قرار الاعتزال كان الأصعب خلال حياته، مؤكدًا أنها لم تكن لحظة سهلة تلك التي قرر فيها ترك كرة القدم بعد كل هذه السنوات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 27, 2019

وأضاف: "صعوبة القرار تجعل التراجع فيه ممكنًا، بالطبع من الممكن أن أفكر مرة ثانية وأقرر العودة وممارسة كرة القدم بشكل احترافي من جديد"

وتابع: "أرتبط كثيرًا بكرة القدم، سأفتقد بالطبع المشاعر المتبادلة بيني وبين الجماهير والتحديات الجديدة التي تتجدد في كل يوم أثناء تواجدك في الملاعب"

لماذا يرفض الجميع التعاقد مع مورينيو؟

يذكر أن الثنائي البافاري الذي ظل متألقًا لنحو 10 سنوات قد افترقا لأول مرة، حيث اعتزل روبين وانتقل فرانك ريبيري إلى فيورنتينا.