روبين فخور باهتمام انتر ميلان

نجم بايرن ميونيخ أريين روبين يعلق على اهتمام انتر ميلان بضمه

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب أريين روبين جناح فريق بايرن ميونيخ، عن سعادته بارتباط اسمه بالانتقال لفريق انتر ميلان الإيطالي.

اللاعب الهولندي الذي سيرحل عن الفريق البافاري بعد نهاية الموسم الجاري، أكد أنه سيحدد وجهته المقبلة، قبل الصيف.

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وكانت تقارير صحفية إيطالية، قد أكدت أن النيراتزوري يرغب في الحصول على خدمات كلًا من آريين روبين لاعب بايرن ميونيخ، ودييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد في صفقتين مجانيتين، وذلك لانتهاء عقدهما مع فريقيهما بنهاية الموسم الجاري.

روبين الذي أكمل عامه الخامس والثلاثين قال: "أشعر بالفخر والسعادة لاستلامي هذه العروض، لقد كان أسبوعًا مشغولًا بالنسبة لي ولوالدي، الذي في نفس الوقت هو مدير أعمالي، ولكن من الرائع أن أسمع أن هذه الأندية تهتم بالتوقيع معي".

كما أضاف لاعب ريال مدريد السابق: "بالنسبة لي فأن المستقبل مازال مفتوحًا، لازلت أنتظر العروض، ولكني أريد التركيز على الحفاظ على لياقتي والعودة للمشاركة في المباريات مع الفريق، بعدها سأحدد مستقبلي قبل نهاية الموسم حتى يتاح لي الوقت لتنسيق العديد من الأمور مع عائلتي".

يذكر أن روبين كان قد سبق له أيضًا اللعب لفريقي تشيلسي وأيندهوفن.