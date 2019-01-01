روبيرت هوت: من الجنون أن يقبل تشيلسي 100 مليون مقابل هازارد

وربيرت هوت يرى أن ريال مدريد عليه دفع أكثر من 100 مليون باوند في حال أراد نجم تشيلسي إيدين هازارد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال مدافع تشيلسي السابق روبيرت هوت إن موافقة تشيلسي على بيع هازارد مقابل 100 مليون جنيه استرليني فقط تعد شيئًا من الجنون.

وكان إيدين هازارد قد ارتبط بوجود مفاوضات مع ريال مدريد، حيث من المتوقع أن ينضم النجم البلجيكي للفريق الملكي بحلول الصيف المقبل.

وحول ذلك، قالت الصحف الإنجليزية إن العرض المقدم من قبل ريال مدريد يصل إلى 100 مليون جنيه استرليني.

ويرى روبيرت هوت أن النجم الدولي البلجيكي يستحق أكثر من هذا الرقم، وأن الموافقة على هذا العرض تعد شيئًا غير مفهوم بالنسبة له.

وقال هوت: "إيدين هازارد هو واحد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي، الجميع لا بد أن يعرف ذلك الأمر"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "ريال مدريد يهتم بخدماته وهو يتمنى الرحيل إلى الفريق الملكي، ولكن يجب أن تكون قيمة الصفقة المادية في حال تمت مناسبة لقيمة هازارد كلاعب"

وتابع: "100 مليون جنيه استرليني؟ بالنظر إلى أسعار اللاعبين اليوم يبدو الرقم قليلًا جدًا بالنسبة لهازارد، لا أعتقد أن تشيلسي سيقع في هذا الجنون ويوافق على هذا السعر"

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يذكر أن إيدين هازارد كان قد صرح في أكثر من مرة أنه يتمنى اللعب بقميص ريال مدريد وأيضًا التدرب تحت قيادة زين الدين زيدان.