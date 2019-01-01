روبيرت بيريز ينصح جاريث بيل بالانضمام إلى آرسنال

روبيرت بيريز يرى أنه على جاريث بيل نسيان توتنهام والانتقال إلى آرسنال والرحيل عن ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث أسطورة الكرة الفرنسية ونجم نادي آرسنال السابق روبيرت بيريز حول جاريث بيل، مؤكدًا أنه عليه التفكير في الانتقال إلى المدفعجية.

وكان جاريث بيل قد أصبح خارج حسابات ريال مدريد بشكل كبير بعد تصرفاته الأخيرة مع المدرب سانتياجو سولاري ومع زملائه في الفريق.

وحول ذلك، قال روبيرت بيريز إن خطوة بيل المقبلة يجب أن تكون نحو الدوري الإنجليزي الممتاز الذي شهد تألقه قبل الانتقال إلى إسبانيا.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وقال بيريز: "على جاريث بيل نسيان ماضيه مع توتنهام، والانتقال إلى صفوف آرسنال من أجل استعادة تألقه وبريقه المفقود في ريال مدريد"

وأضاف: "جاريث بيل يحتاج آرسنال وآرسنال يحتاج بيل، انتقاله إلى هناك سيجعل الطرفان مستفيدان إلى حد كبير، وهو ما آمل في أن يحدث"

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يذكر أن جاريث بيل كان قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد عام 2013 قادمًا من صفوف توتنهام هوتسبيرز مقابل حوالي 100 مليون يورو.