روبيرتو وديمبيلي يربكان حسابات برشلونة!

الثنائي سيرجي روبرتو وعثمان ديمبيلي يربكان حسابات إدارة برشلونة ويرفضان التجديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يجد نفسه في ورطة مؤخرًا بسبب رفض لاعبه سيرجي روبيرتو لتجديد تعاقده مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب قد رفض العرض الأول من برشلونة له لتجديد تعاقد الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة كان قد قدم عرضًا لمدة عام واحد فقط للنجم الكتالوني من أجل تجديد تعاقده، وهو ما رفضه روبيرتو.

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وينتهي التعاقد الحالي لصاحب هدف الريمونتادا الشهير ضد باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، أي أنه أمامه أشهر قليلة ليتفاوض مع أي فريق على الانضمام له بشكل مجاني.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب منفتح على أي شيء، ولا يمانع جدولة راتبه على فترات طويلة، لكنه لا يقبل فكرة التمديد لموسم واحد فقط.

وفي الوقت نفسه لا يزال عثمان ديمبيلي يماطل في تجديد عقده، مما يعطي إدارة الفريق الإيحاء برغبته في استنفاذ عقده للرحيل مجانًا في صيف 2022، وهو ما قد يضعه في سوق الانتقالات بالصيف المقبل.

جدير بالذكر أن آخر تجديد لعقد روبيرتو في برشلونة كان في فبراير 2018 وكان لمدة أربعة أعوام وبشرط جزائي قيمته 300 مليون يورو.