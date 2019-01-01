روبيرتو: أتلتيكو مدريد لن يتوقف عن القتال وهدفنا دوري الأبطال

سيرجي روبيرتو ظهير نادي برشلونة الإسباني يؤكد على صعوبة مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري ويشدد أن حلمه التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد سيرجي روبيرتو ظهير أيمن نادي برشلونة على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره أتلتيكو مدريد المنافس على لقب الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها على لسانه صحيفة "سبورت" وأكد خلالها أن أتلتيكو لن يتوقف عن القتال عقب الخروج من دوري الأبطال ومن الكأس.

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“أتلتيكو مدريد في المركز الثاني ومن الممكن للغاية أن تتعقد الأمور علينا في النهاية، على جانب آخر، إذا ما حققنا الفوز أو التعادل أمامهم سنكون قد منعناهم من الحصول على ثلاث نقاط".

وأضاف: "لابد أنهم يعانون بعد الخروج من دوري الأبطال خاصة أنهم كانوا قد حققوا الفوز في مباراة الذهاب، لكنهم لا يتوقفون عن القتال أبدًا".

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وأكمل: "نرى دوري الأبطال قريب وبعيد في نفس الوقت، سيكون عامًا عظيمًا بالنسبة لنا إذا ما حققنا لقب تلك البطولة، هي حلم للجميع".

جدير بالذكر أن برشلونة سيستضيف نظيره أتلتيكو مدريد مساء غدًا السبت على ملعب كامب نو في مواجهة قد تحسم لقب الدوري نظريًا حال فوز النادي الكتالوني بها.