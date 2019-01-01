روبيرتو: انتصرنا بالقلب وليس العقل.. وآلينا: هدف ميسي لا يُصدق

تعرف على تصريحات سيرجي روبيرتو وكارليوس آلينا بعد مباراة فياريال

أكد سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة، أنّ فريقه انتصر بالروح والإصرار وليس بالخطط، فيما أشاد كارليوس آلينا بهداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي.

برشلونة حول تأخره 4-2 إلى تعادل بنتيجة 4-4 ليعود بنقطة ثمينة أمام فياريال في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وقال روبيرتو في تصريحات عقب المباراة: "المباراة كانت مجنونة وتفوقنا فيها بالقلب وليس بالعقل".

وتابع: "نحاول القتال في الدوري الإسباني لحصد البطولة ولدينا نهائي في كأس الملك بجانب دوري أبطال أوروبا وسوف نحاول الفوز بجميع الألقاب. مواجهة أتلتيكو مدريد يوم السبت تشبه النهائي والفوز بها هام".

من جانبه علّق آلينا على المباراة بقوله: "من الجيد أننا لم نخسر اللقاء. ميسي سجل هدفًا عظيمًا كعادته من ركلة حرة لا يستطيع أي حارس التصدي لها".

وأردف: "جيرارد بيكيه مدافع يمنحنا الأمان واليوم اعتمدنا على كليمون لونجليه وصامويل أومتيتي وظهرا بصورة جيدة. سعيد بالعودة في المباراة ومنح الفريق الحافز للاستمرار والقتال".

⏱️12': فياريال 0 × برشلونة 1

⏱️16': فياريال 0 × برشلونة 2

⏱️23': فياريال 1 × برشلونة 2

⏱️50': فياريال 2 × برشلونة 2

⏱️62': فياريال 3 × برشلونة 2

⏱️80': فياريال 4 × برشلونة 2

⏱️90': فياريال 4 × برشلونة 3

⏱️94': فياريال 4 × برشلونة 4



كرة قدم حقيقية.. شكرًا على المتعة!😍🍿 pic.twitter.com/lPaHWWzYhd — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 2, 2019

واختتم: "أعتقد لو أنّ الدقائق بدل الضائعة كانت أكثر لكنا حققنا الفوز، ولكن علينا الآن التركيز في مباراة أتلتيكو مدريد وعدم التفريط في النقاط حتى لا يتكرر ما حدث منذ 3 سنوات".

جدير بالذكر أنّ الفارق بين برشلونة وأتلتيكو مدريد تقلص إلى 8 نقاط فقط قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم السبت المقبل في "كامب نو".