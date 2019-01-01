روبيرتسون يواصل أرقامه المذهلة مع ليفربول هذا الموسم

روبيرتسون يواصل صناعة الأهداف مع ليفربول بصناعة هدف فان دايك الأول في نيوكاسل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل أندري روبيرتسون أرقامه الإيجابية هذا الموسم على مستوى صناعة الأهداف في ثاني مواسمه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا على مضيفه نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي ليفربول فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، حيث تولى أندري روبيرتسون صناعة الهدف الأول للمدافع الهولندي فان دايك عن طريق ركلة ركنية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مايو ٢٠١٩

وبهذا الهدف، وصل روبيرتسون إلى 11 هدفًا على مستوى الصناعة ليعادل رقم زميله في هذا الموسم ترينت أليكساندر أرنولد الذي صنع 11 هدفًا هو الآخر.

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ويعتبر هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ البريميرليج مناصفة مع رقم أندي هينشيليف في موسم 1995 و ليتون بينز مع إيفرتون موسم 2010.