روبيرتسون: نحتاج لأن نكون في أفضل حالاتنا أمام برشلونة

مدافع ليفربول واثق من قدرة فريقه على تحقيق ريمونتادا أمام برشلونة

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب أندي روبيرتسون مدافع فريق ليفربول عن ثقته في تحقيق الفوز على برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتأهل للمباراة النهائية.

ويحتاج الريدز للفوز بفارق أربعة أهداف بعد الخسارة في لقاء الذهاب بثلاثية دون رد الأسبوع الماضي في ملعب كامب نو.

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وقال المدافع الأسكتلندي: "نحتاج لأن نكون في أفضل حالاتنا وأن نقدم مباراة مميزة وأن يحالفنا القليل من الحظ، أعتقد أنهم سيحاولون أيضًا إحراز هدف لقتل المباراة".

كما أضاف لاعب الريدز: "دائمًا نؤمن بحظوظنا، رغم صعوبة اللعب ضد برشلونة متأخرًا بثلاثة أهداف، ولكننا سنقاتل للنهاية ولن نستسلم، وسنتمسك بالأمل، وأن نقدم ليلة لا تنسى في ملعب أنفيلد، الأمر ممكن لأن روما حققه العام الماضي أمام برشلونة".

يشار إلى أن ليفربول سيفتقد لخدمات نجمه المصري محمد صلاح بعد إصابته بارتجاج في آخر مباريات الفريق في البريميرليج.