روبيرتسون عن جيرارد: "لا أحب كل ما له علاقة برينجرز"

اللاعب الاسكتلندي في موقف صعب مع مدرب رينجرز الحالي.

اعترف أندرو روبيرتسون الظهير الأيسر لليفربول أنه في موقف صعب عندما يتعلق الأمر بستيفن جيرارد وفترته مع رينجرز الاسكتلندي.

ويتواجد جيرارد كمدرب لرينجرز والذي يقترب من حصد لقب الدوري بفارق 21 نقطة عن منافسه سيلتك والذي لعب له روبيرتسون في بدايته.

روبيرتسون قال في تصريحات صوتية مع جيمي كاراجير لاعب النادي السابق: "إنه موقف صعب أليس كذلك؟ عندما تأتي لمقر تدريبات ليفربول تجد صور له في كل مكان والجميع يحبه ويرغب أن يقدم مستويات مميزة كمدرب".

المزيد من الفرق

وتابع الظهير الأيسر لليفربول: "أريده أن يقدم الأفضل ولكنني نشأت كمشجع لسيلتك ولا احب أي شيء له علاقة برينجرز".

كاراجير قال وقتها: "هذا أمر حصري لنا، روبيرتسون لا يحب جيرارد".

رد روبيرتسون: "ليس تمامًا لأنني اعتقد أن الأمر سينتهي به هنا، بعيد عن المزاح فإنه يقوم بعمل لا يصدق فلقد نقل رينجرز إلى مستوى جديد هذا الموسم وسيلتك ما زال يحاول الوصول له".

جيرارد يعلن موقفه من خلافة كلوب في ليفربول

الظهير الأيسر لليفربول اختتم تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يستفيق سيلتك في الأشهر القادمة وأن يحقق اللقب العاشر على التوالي ولكن ذلك لا يبدو ممكنًا الآن".

ستيفن جيرارد واحد من أساطير ليفربول كان قد أكد في حوار سابق مع "ذا أثليتك" أن العودة لتدريب ليفربول يظل حلمًا بالنسبة له.