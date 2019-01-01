روبيرتسون حول مباراة مانشستر سيتي الأخيرة: لم أشاهدها ولكن تمنيت أن يخسروا بالطبع

روبيرتسون يصرح بأنه يشاهد مباراة مانشستر سيتي أمام كريستيال بالاس بسبب اشنغاله بمواجهة تشيلسي أمام ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أندري روبيرتسون نجم ليفربول إنه لم يشاهد مواجهة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس الأخيرة ولكنه تمنى خسارة السيتي.

وكان مانشستر سيتي قد فاز على كريستال بالاس ظهر أمس الأحد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مواجهة الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الأسبوع ذاته، وعقب مباراة السيتي مباشرة، لعب ليفربول أمام تشيلسي قبل أن يتغلب عليه بهدفين مقابل لا شيء.

وعقب نهاية المباراتين، قال نجم ليفربول أندري روبيرتسون إنه لم يشاهد المواجهة بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "للأسف لم أشاهد المباراة لأنني كنت مشغولًا بالتحضير لمواجهتنا أمام تشيلسي والتي كانت عقب مواجهة مانشستر سيتي وكريستال بالاس مباشرة"

وتابع: "بالطبع تمنيت خسارة مانشستر سيتي لأننا ننافسهم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا شيء بديهي وتنافسي"

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يذكر أن ليفربول يتصدر الآن ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع وجود مباراة ناقصة لمانشستر سيتي الذي ينقصه بنقطتين.