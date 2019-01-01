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الدوري الإنجليزي الممتاز

روبيرتسون: توتنهام كان الأفضل في الشوط الثاني

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Clive Brunskill
مدافع الريدز أندري روبيرتسون يتحدث عن أفضلية السبيرز في الشوط الثاني

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

اعترف أندري روبيرتسون مدافع فريق ليفربول أن توتنهام كان هو الطرف الأفضل في الشوط الثاني من المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين من البريميرليج.

وكان ليفربول قد فاز بشق الأنفس على ضيفه توتنهام هوتسبر بثنائية مقابل هدف، مستفيدًا من هدف عكسي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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المدافع الأسكتلندي قال في تصريحاته عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "لقد كانت نتيجة رائعة لنا، في الشوط الأول كنا الأفضل ولكننا لم نستغل فرصة إضافة الهدف الثاني، ولكي أكون صريحًا، في الشوط الثاني كان السبيرز قادر على هزيمتنا".

كما أضاف لاعب الريدز: "قاتلنا حتى صافرة النهاية وظفرنا بالنقاط الثلاث، وهذا هو الأهم في هذه المرحلة".

يشار إلى أن ليفربول يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، علمًا أن للأخير مباراة مؤجلة ضد مانشستر يونايتد.

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