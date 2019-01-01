روبيرتسون: توتنهام كان الأفضل في الشوط الثاني

مدافع الريدز أندري روبيرتسون يتحدث عن أفضلية السبيرز في الشوط الثاني

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف أندري روبيرتسون مدافع فريق ليفربول أن توتنهام كان هو الطرف الأفضل في الشوط الثاني من المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين من البريميرليج.

وكان ليفربول قد فاز بشق الأنفس على ضيفه توتنهام هوتسبر بثنائية مقابل هدف، مستفيدًا من هدف عكسي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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المدافع الأسكتلندي قال في تصريحاته عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "لقد كانت نتيجة رائعة لنا، في الشوط الأول كنا الأفضل ولكننا لم نستغل فرصة إضافة الهدف الثاني، ولكي أكون صريحًا، في الشوط الثاني كان السبيرز قادر على هزيمتنا".

كما أضاف لاعب الريدز: "قاتلنا حتى صافرة النهاية وظفرنا بالنقاط الثلاث، وهذا هو الأهم في هذه المرحلة".

يشار إلى أن ليفربول يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، علمًا أن للأخير مباراة مؤجلة ضد مانشستر يونايتد.