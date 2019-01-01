روبيرتسون: إيفرتون أراد أن يهدي اللقب لمانشستر سيتي!

مدافع ليفربول أندي روبيرتسون يعبر عن إحباطه بعد التعادل مع إيفرتون

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر أندي روبيرتسون مدافع فريق ليفربول عن إحباطه من التعادل السلبي أمام إيفرتون، في المباراة التي استضافها ملعب جوديسون بارك في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.

وقال المدافع الاسكتلندي في حديثه بعد المباراة: "أصبحنا المطاردون الآن، الضغط أصبح على مانشستر سيتي، سنقاتل حتى الرمق الأخير من الموسم".

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كما أضاف لاعب الريدز: "مانشستر سيتي يعتقد حاليًا بأنه قد اقترب من التتويج باللقب، لذلك فإن الضغط أصبح عليهم، إيفرتون أراد أن نخسر اللقب أمامه وأن يمنحه لمانشستر سيتي، ولكننا سنواصل مطاردة مانشستر سيتي".

يشار إلى أن ليفربول يحتل حاليًا وصافة جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي.

يذكر أن ليفربول لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1989-1990.