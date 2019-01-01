روبيرتسون عن إصابته: من الجيد أنها حدثت لأن البديل سجل هدفين

الظهير الأيسر لنادي ليفربول يتحدث عن ريمونتادا الفريق التاريخية ضد برشلونة

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد اللاعب الاسكتلندي أندرو روبيرتسون مدافع ليفربول على أن الفوز على برشلونة والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا قد داوى حزنه عقب مغادرة المباراة مصابًا.

وكان ليفربول قد حقق عودة تاريخية ضد منافسه برشلونة الإسباني بعد الخسارة ذهابًا بثلاثية نظيفة ليرد الريدز بفوز كبير برباعية نظيفة.

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وعن تبديله بين الشوطين ليدخل فينالدوم بدلًا منه قال روبيرتسون: "من الذي تأهل إلى النهائي الآن؟ نحن في النهائي لا يهم ما حدث لي".

وأضاف عن المباراة: "من الجيد أن بديلي سجل هدفين لم أكن أستطع فعل هذا، كنا دائما نتمسك بالأمل، دخلنا المباراة بكل قوتنا وكان هدفنا منذ البداية الفوز".

واختتم ظهير الريدز: "أليسون قام بكثير من التصديات الرائعة، لقد كان في يومه، الآن نحن مستعدون ليوم الأحد، وكلنا عزيمة لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة".

يذكر أن ليفربول ينتظر الفائز من بين أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنجليزي في الأول من يونيو في المباراة النهائية.