روبيرتسون: أمامنا 8 نهائيات من أجل الفوز بالبريميرليج

روبيرتسون يتحدث عن المباريات المتبقية في الصراع الشرس على لقب البريميرليج بين ليفربول ومانشستر سيتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يتطلع أندي روبرتسون للثمان مباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي، عقب الفوز على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين على آنفيلد اليوم الأحد.

وحافظ الريدز على فارق النقطة بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي، بفضل هدفي كل من روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

وقال قائد اسكتلندا لموقع ليفربول: "مباراة أخرى مرت. قلت من قبل إننا في حاجة لمنح 100% في كل مباراة، وأن نتعامل مع المباريات على أنها مواجهات كأس. الآن نحن في الوصافة بفارق نقطة، وأمامنا ثمان مباريات. بعض المبارايات ستكون صعبة، ولكننا نتطلع للفوز".

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مارس ٢٠١٩

"جميع أفراد الفريق قدموا عروضاً رائعة، ونجحنا في الحصول على الكرة بسرعة وتعاملنا مع الفرص التي سنحت لنا بشكل جيد. تعاملنا بشكل جيد مع الهدف المبكر الذي هز شباكنا. كنا عديمي الرحمة عندما سنحت لنا الفرص للتهديف".

وعن مواجهة بايرن ميونخ في دوري الأبطال الأربعاء المقبل، أضاف روبرتسون: "سنذهب إلى ألمانيا وكلنا ثقة في تحقيق الفوز. في الموسم الماضي، سببنا المشاكل للفرق المنافسة على أراضيها، وهذا ما نحتاج للقيام به مجدداً".

رسالة إلى بيب جوارديولا.. حتى لا يضحك عليك التاريخ مرة أخرى

"من المحتمل أن تكون مباراة مختلفة في ظل دفع جماهيرهم لهم. الأمر يتعلق بإبعادهم أولاً عن مرمانا، ثم استغلال الفرص التي ستأتي لنا وإحراز الأهداف".