روبياليس: خروج ريال مدريد من الأبطال أمر سيء وسعداء لأجل برشلونة

تعرف على تصريحات رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن برشلونة وريال مدريد

أكد لويس روبيالبس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنّ خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا كان ضربة موجعة مبديًا سعادته بوجود برشلونة.

ريال مدريد ودّع التشامبيونزليج من ثمن النهائي على يد أياكس بينما يقترب برشلونة من نصف النهائي بعد الفوز ذهابًا على مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

وقال روبياليس في مؤتمر كرة القدم العالمي: "لا أستطيع الحديث عن بطل الدوري الإسباني بسبب منصبي الحالي".

وتابع: "ريال مدريد حقق دوري أبطال أوروبا في آخر 3 سنوات وهذا إنجاز عظيم لإسبانيا. سعداء لأن برشلونة لا يزال في التشامبيونزليج ونتمنى له التوفيق".

رئيس الاتحاد الإسباني رأى تراجع ملحوظ في الرياضة بالمملكة خلال السنوات الماضية ولكنّ هناك بوادر تحسن منذ عامين.

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وأردف: "الاتحاد الإسباني لكرة القدم يقدم أكبر فائدة للرياضة هنا ونحاول دائمًا أن نجعل المنافسة على أطر عالمية ونحظى بدعم جماهيري كبير".

واختتم: "أمر رائع أننا نحقق نجاجات جتى على مستوى الكرة النسائية وأصبحنا مرجعًا لباقي دول العالم ونتمنى الاستمرار في التطور".

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الإسباني يدرس تغيير نظام بطولتي السوبر الإسباني وكأس الملك.