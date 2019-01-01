روبن: ملعب أنفيلد هو دابتي السوداء

ذكريات عدة للهولندي في ليفربول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد نجم بايرن ميونخ آريين روبن بالذاكرة وتحدث عن فترته مع تشيلسي ومواجته خلالها أمام ليفربول، خصمه المقبل بدوري أبطال أوروبا.

وخسر تشيلسي في 2004-2005 في نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، وتكرر الأمر مرة أخرى بموسم 2006-2007 بتواجد روبن.

وقال الهولندي مع "جارديان": "أنفيلد هو الملعب الأسوأ بالنسبة لي، ملعب ليفربول، دائماً ما يكون هناك خصم مفضل وآخر تفشل أمامه".

وأضاف: "في ذلك القوت ليفربول كان يجيد اللعب في الكؤوس، في مباراة أو مباراتين كان قادراً على إيقافك، ولكن ليس على دوري بأكمله، تلك كانت قوتهم".

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وواصل الجناح: "الآن ربما تغير الوضع وتطوروا كثيراً، المدرب قام بعمل كبير، العام الماضي كانو في نهائي دوري الأبطال والآن يتصدرون الدوري".

وختم: "مر وقت طويل على آخر تتويج لهم بالدوري وهذا يبقى حلمهم الرئيسي".

ويحل بايرن ضيفاً مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" أمام ليفربول في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.