روبن فان بيرسي يشيد بـ"اللاعب المتميز" في تشكيلة فينورد

يعود جيرنوت تراونر إلى صفوف فينورد، مما يبعث على سعادة المدرب روبن فان بيرسي. ولم يشارك المدافع النمساوي (34 عامًا) في أي دقيقة من مباريات هذا الموسم بسبب إصابة مستعصية في وتر العرقوب.

تراونر يتدرب بشكل متزايد مع المجموعة في الأسابيع الأخيرة. ينظر فان بيرسي بإيجابية كبيرة إلى هذا التطور، على الرغم من أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان اللاعب المخضرم سيحصل على وقت لعب في الأسابيع الأخيرة من هذا الموسم.

''أشعر بسعادة حقيقية كلما تدرب معنا. إنه لاعب من الطراز الرفيع حقًا''، قال فان بيرسي بفرح يوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة خارج أرضنا ضد فريق فولندام يوم الأحد.

"غرنوت يعمل بجد من أجل ذلك أيضًا. سنرى إلى أين سيؤدي ذلك. في الفترة المقبلة والموسم المقبل"، يشير فان بيرسي إلى حقيقة أن عقد تراونر المنتهي قد تم إنهاؤه رسميًا اعتبارًا من 1 أبريل. هذه إجراءات قياسية للاعبين الذين تنتهي عقودهم في الصيف.

"أنا سعيد بشكل خاص لأنني أراه الآن أكثر في ملعب التدريب، لأنه أمر استثنائي للغاية أن تصل إلى هذا المستوى بعد غياب طويل. لا يفعل ذلك الكثير من اللاعبين"، قال فان بيرسي، الذي ناقش أيضًا الحالة البدنية لأنيس حاج موسى.

وقد غاب الجناح عن مباراة أياكس بسبب الإصابة، مما اضطره إلى التغيب عن مباريات الجزائر الدولية. "لقد عاد الأسبوع الماضي، وتدرب بشكل مخصص، ولا يزال يفعل ذلك هذا الأسبوع. لذا، علينا الانتظار حتى يوم الأحد"، أوضح مدرب فينورد.