روبن يعود لتدريبات بايرن ميونيخ

الجناح الهولندي عاد بعد الإصابة التي لحقت به في ديسمبر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مفاجأة سارة شهدها تدريب بايرن ميونيخ صباح اليوم وهي عودة آرين روبن للتدريبات لأول مرة منذ غيابه للإصابة.

وتعرض الجناح الهولندي لإصابة عضلية في فخده في بداية ديسمبر الماضي، مما أبعده عن اللعب مع الفريق البافاري حتى وقتنا هذا.

وفيما كان متوقعًا أن يعود مع عودة البوندسليجا قبل أسبوعين إلا أنه لم يكن جاهزًا تمامًا لتأخر شفائه من الإصابة حسبما أعلن بنفسه في تصريحات قبل مباراة بايرن ميونيخ ضد هوفنهايم.

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وأشار الموقع الرسمي للنادي الألماني في تغطيته لتدريب الفريق الصباحي اليوم أن روبن شارك مع المجموعة التي لم تلعب ضد شتوتجارت مساء أمس الأحد، حيث أشرف المدرب نيكو كوفاتش على تدريبهم.

وأضاف أن اللاعب صاحب الـ35 عامًا أمتع الحاضرين سواء كانوا الجماهير أو اللاعبين الذين لعبوا مباراة شتوتجارت بتمريراته ولمساته واستعراض مهاراته الفردية، مما يُبشر بعودته سريعًا لمستواه، وهو ما يصب لصالح البايرن خاصة في المواجهة المنتظرة ضد ليفربول الشهر القادم في دوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن روبن ارتبط بالرحيل عن البايرن هذا الشهر، لكن يبدو أنه قرر تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم.