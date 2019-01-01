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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

روبن: أتمنى ارتداء قميص بايرن ميونخ مرة أخيرة

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Getty/Goal
الإصابات تعرقل موسم روبن الأخير مع بايرن
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تمنى أريين روبن، نجم بايرن ميونخ، أن يحظى بفرصة المشاركة لمرة أخيرة بقميص الفريق بعد ابتعاده عن تمثيله بسبب الإصابات مؤخراً.

ولعب روبن فقط 15 مباراة مع بايرن الموسم الجاري في كل المسابقات ما بين المحلي والقاري بسبب توالي الإصابات.

وقال روبن مع "سكاي": "صراحة لا أعرف ميعاد عودتي وإذا كنت سأشارك في الكلاسيكر المقبل أمام دورتموند".

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وأضاف: "مريت بتعثرات عدة في الشهرين الأخيرين لي هنا، هدفي الآن تغير قليلاً، أنا في هذا النادي لعشرة أعوام، أريد فقط ارتداء قميصه مرة أخيرة قبل الرحيل".

وختم: "عدت للتدريبات، ولكن الأمر يحتاج لبعض الوقت للعودة، كل ما بيدي هو العمل والتدريب للعودة للميدان".

ويلتقي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في ملعب الأول بالسادس من أبريل المقبل في قمة البوندسليجا في ظل تساوي الفريقين بقمة الترتيب.

ويلعب بايرن ميونخ الأسبوع المقبل أمام فرايبورج في أولى اللقاءات بعد استئناف النشاط بعد التوقف الدولي.

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