روبن: أتمنى ارتداء قميص بايرن ميونخ مرة أخيرة

الإصابات تعرقل موسم روبن الأخير مع بايرن

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تمنى أريين روبن، نجم بايرن ميونخ، أن يحظى بفرصة المشاركة لمرة أخيرة بقميص الفريق بعد ابتعاده عن تمثيله بسبب الإصابات مؤخراً.

ولعب روبن فقط 15 مباراة مع بايرن الموسم الجاري في كل المسابقات ما بين المحلي والقاري بسبب توالي الإصابات.

وقال روبن مع "سكاي": "صراحة لا أعرف ميعاد عودتي وإذا كنت سأشارك في الكلاسيكر المقبل أمام دورتموند".

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وأضاف: "مريت بتعثرات عدة في الشهرين الأخيرين لي هنا، هدفي الآن تغير قليلاً، أنا في هذا النادي لعشرة أعوام، أريد فقط ارتداء قميصه مرة أخيرة قبل الرحيل".

وختم: "عدت للتدريبات، ولكن الأمر يحتاج لبعض الوقت للعودة، كل ما بيدي هو العمل والتدريب للعودة للميدان".

ويلتقي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في ملعب الأول بالسادس من أبريل المقبل في قمة البوندسليجا في ظل تساوي الفريقين بقمة الترتيب.

ويلعب بايرن ميونخ الأسبوع المقبل أمام فرايبورج في أولى اللقاءات بعد استئناف النشاط بعد التوقف الدولي.