روبرت بيريز: الحذاء الذهبي بين صلاح وأجويرو وهذا هو الفارق بينهما

أسطورة فريق أرسنال روبرت بيريز يؤكد أن سباق الحذاء الذهبي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي سيكون بين محمد صلاح وسيرخيو أجويرو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد روبرت بيريز نجم فريق أرسنال المعتزل أن سباق هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم لن يخرج بين الثنائي محمد صلاح هداف ليفربول وسيرخيو أجويرو قائد هجوم مانشستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيريز وأكد خلالها أن محمد صلاح أثبت خطأ العديدون ممن توقعوا أن يفشل في الموسم الثاني له مع ليفربول.

وقال بيريز: "أعتقد أن السابق من أجل الحصول على لقب الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي هذا الموسم هو بين كل من محمد صلاح وسيرخيو أجويرو".

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وأضاف: "صلاح يمر بموسم آخر جيد للغاية، في نفس الوقت أثبت للجميع ممكن تصوروا أنه لن يكرر ما قدمه الموسم الماضي أنهم على خطأ".

وأكمل: "هو يلعب دورًا مختلفًا هذا الموسم حيث يكون مهاجمًا أكثر مما هو جناح، لذلك الضغط عليه لتسجيل الأهداف أكبر ورغم ذلك يسجل".

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واختتم تصريحاته: "يجب أن أعترف أن تأثير أجويرو أمام فرق المقدمة الستة أكبر بشكل واضح، لكن لا شك أن صلاح هو واحد من أفضل نجوم البريميرليج".