روبرتو يكشف عن محاولة ريال مدريد للتعاقد معه

والده كان من مشجعاً لريال قبل تغيير وجهته في النهاية

كشف سيرجي روبرتو ظهير نادي برشلونة الإسباني، عن محاولة ريال مدريد للتعاقد معه وهو في سن صغير.

روبرتو تخرج من أكاديمية برشلونة في عام 2011، ولعب المباراة الأولى له كبديل أمام ريال بدوري أبطال أوروبا.

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صاحب الـ27 عاماً أصبح من العناصر الأساسية للفريق الكتالوني، ولكن هناك محاولة من الميرينجي، كادت أن تغير مسيرته تماماً.

وقال روبرتو عن تلك الخطوة:"كنت ألعب في ناستيك دي تاراجونا في فرق الشباب عندما حاول ريال ضمي".

وأضاف:"بعدها ببضعة أيام برسا تواصل مع والدي وعائلتي التي تشجع برشلونة بأكملها".

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وتابع:"والدي كان مشجعاً لريال، الآن تغيرت وجهته تماماً وأصبح يحب برشلونة بنسبة 100%".

وأما عن مواجهة مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا:"نحن نحظى بمسيرة جيدة في البطولة حتى الآن، يجب إنهاء دور الثمانية أولاً، من أجل التفكير في اللقب".

يذكر أن روبرتو ظهر في 235 مباراة مع برشلونة بجميع البطولات، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 33 آخرين.