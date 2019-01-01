روبرتو يكشف تفاصيل رفضه الانتقال إلى ريال مدريد

حين كان لا يزال ناشئاً كادت الأمور أن تختلف كثيراً عن شكلها الحالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف سيرجي روبرتو لاعب برشلونة عن تفاصيل رفضه الانضمام لريال مدريد حين كان ناشئاً.

وقال روبرتو في تصريحاته لصحيفة سبورت الكتالونية:"كنت ألعب لفريق خيمناستيك تحت 15 عاماً، وأتى مدير أكاديمية مدريد وتواصل مع النادي لإبداء الاهتمام ودعاني للتجربة هناك".

وأضاف:"بعد أيام قليلة رد برشلونة وأرسل فاكس إلى خيمناستيك، في تلك اللحظة لم أعد مهتماً بمدريد".

وأوضح:"وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو معكوساً، إلا أني كنت هادئاً للغاية في ذلك الوقت".

وتابع:"ذهبت للاختبار في برشلونة وسارت الأمور بشكل جيد، طلبوا مني البقاء، وقد كنت مشجعاً لبرشلونة منذ طفولتي لذلك لم أفكر كثيراً".

يذكر أن روبرتو -27 عاماً- قد لعب أكثر من 230 مباراة بقميص البلوجرانا، فيما يملك 5 مشاركات دولية مع منتخب إسبانيا.