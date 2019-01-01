روبرتو: كان لدينا تحكم أفضل من المباراة الماضية

روبرتو يشيد بعمل الفريق ككل..

أبدى سيرجي روبرتو لاعب برشلونة سعادته عقب الفوز على ريال مدريد بهدف نظيف في الأسبوع 26 لليجا.

وقال روبرتو عقب المباراة:"علمنا أن فينيشيوس (جونيور) هو أكثر لاعب إثارة للفوضى في مدريد، ولكننا قمنا جميعاً بعمل جيد".

وأضاف:"كان لدينا تحكم أكثر في الكرة من المباراة الماضية، فرص أكثر، ومن الطبيعي بالنسبة لمدريد أن يعقد الأمور حتى النهاية".

وأوضح:"نعلم أنه ملعب صعب للغاية، ولكننا حصلنا على بداية جيدة، نحن سعداء لأجل برشلونة".

يذكر أن برشلونة عمق صدارته لليجا وابتعد عن خصمه التقليدي بفارق 12 نقطة.