روبرتو: كان لدينا تحكم أفضل من المباراة الماضية
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أبدى سيرجي روبرتو لاعب برشلونة سعادته عقب الفوز على ريال مدريد بهدف نظيف في الأسبوع 26 لليجا.
وقال روبرتو عقب المباراة:"علمنا أن فينيشيوس (جونيور) هو أكثر لاعب إثارة للفوضى في مدريد، ولكننا قمنا جميعاً بعمل جيد".
وأضاف:"كان لدينا تحكم أكثر في الكرة من المباراة الماضية، فرص أكثر، ومن الطبيعي بالنسبة لمدريد أن يعقد الأمور حتى النهاية".
وأوضح:"نعلم أنه ملعب صعب للغاية، ولكننا حصلنا على بداية جيدة، نحن سعداء لأجل برشلونة".
يذكر أن برشلونة عمق صدارته لليجا وابتعد عن خصمه التقليدي بفارق 12 نقطة.