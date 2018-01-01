روبرتو كارلوس ومورينتس وجوتي يضافون إلى قائمة اللاعبين في Captain Tsubasa: Dream Team

الجلاكتيكوس السابقون ينضمون للعبة المانجا الشهير "كابتن تسوباسا"...

طوكيو، اليابان - 14 ديسمبر 2018 - أعلنت شركة ’كي لاب‘، الرائدة في مجال ألعاب الجوال على الإنترنت يوم الجمعة 14 ديسمبر عن إضافة اللاعبين الأسطوريين "روبرتو كارلوس" و"مورينتس" و"جوتي"، إلى قائمة اللاعبين في لعبة محاكاة لمواجهات كرة القدم Captain Tsubasa: Dream Team.

وقد خصص المبرمجون فترة خاصة لهذه المفاجأة المميزة، إذ قرروا ترك رواد اللعبة يستمتعون بالنجوم السابقين لمدة أسبوعين وذلك ما بين ال14 وال28 من ديسمبر.

نتحدث إذًا عن إصدار محدود ومقنن أطلق عليه اسم World Football Legends: Los Galácticos وهو سيخول عشاق اللعبة من الاستفادة من عدة خاصيات كالقيام ب10 انتقالات مجانية بعد الخطوة الثالثة (10 انتقالات لثلاث مرات) والتي يصاحبها عرض إضافي مثل الكرة السوداء (SSR) والتمرين الأسطوري الذي يتم من خلاله تقوية وتطوير مهارات اللاعبين.





أرقام وخاصيات اللاعبين

روبيرتو كارلوس

فرناندو موريانتس

جوتي

لمحة عن ’الكابتن تسوباسا"‘

يعتبر ’الكابتن تسوباسا‘ شخصية مانجا يابانية من عالم رياضة كرة القدم من تأليف يويشي تاكاهاشي. ومنذ انطلاق هذه الشخصية للمرة الأولى في مجلة منوعات المانجا ’ويكلي شونين جامب‘ الأسبوعية الشهيرة التي تصدر عن ’شويشا‘ في عام 1981، تزايدت شعبية هذه السلسلة لتصبح أسطورة ألهمت العديد من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم على مدى عقود من الزمن.

وحتى بعد انتهاء السلسلة الأولى، استمر تطور القصة من خلال أعمال جديدة ركزت على تطور الشخصية الرئيسية تسوباسا أوزورا. كما تواصل نمو شعبية السلاسل مع ’كابتن تسوباسا رايزينج صن‘ والتي تظهر حالياً في مجلة منوعات المانجا ’جراند جامب‘ من ’شويشا‘.

وقد وصلت مبيعات السلسلة إلى أكثر من 70 مليون عدد في اليابان وحدها، ولكن شهرة ’الكابتن ماجد" تخطت حدود اليابان ليتم ترجمتها ونشرها بأكثر من 20 لغة في جميع أنحاء العالم، لتأسر قلوب عشاق كرة القدم في مختلف أصقاع الأرض

رابط التنزيل

https://itunes.apple.com/app/id1293738123

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klab.captain283.global