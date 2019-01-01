روبرتو: إنها رسالة لنا كي لا نسترخي
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أبدى سيرجي روبرتو لاعب برشلونة إحباطه عقب التعادل مع أوساسونا بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث لليجا.
وقال روبرتو عقب المباراة:"لقد ضغطونا كثيراً وكان من الصعب السيطرة على الكرة، لم نستطع العثور على تلك السيطرة في الشوط الأول".
وأضاف:"نشعر بإحباط كبير والآن هذا وقت التفكير في المباراة المقبلة".
وأوضح:"نعرف أن هناك ملاعب مثل ملعب أوساسونا، وإذا لم نستطع النجاح سيكون الثمن غالياً، لقد سجلوا أولاً وصعبوا علينا خلق الفرص".
أما عن وضع الليجا الحالي قال:"لا يزال هناك الكثير من المباريات الباقية في الدوري، لقد لعبنا 3 مباريات فقط، إنها البداية، ولكنها رسالة كي لا نسترخي".
يذكر أن برشلونة جمع 4 نقاط في أول 3 مباريات حتى الآن، كأسوأ بداية منذ 2008-2009.