روبرتسون يكشف سبب اعتدائه على ميسي الموسم الماضي

تحدث الظهير الأسكتلندي آندي روبرتسون لاعب ليفربول الإنجليزي، عن مواقفه وحمايته للاعبي فريقه من الخصوم، وسبب ضربه لميسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد الموسم الماضي.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أجرت حواراً مطولاً مع اللاعب تحدثه معه ثلاث مشاهد لا تنسى في مسيرته في الملاعب حتى الآن واقتراب ليفربول من الفوز بلقب الدوري الغائب عن الفريق منذ فترة.

المشهد الأول كان في نهائي كأس العالم للأندية أمام فلامينجو البرازيلي والتي أقيمت في قطر، عندما حدثت مشكلة بين رافينيا الظهير الأيمن لفلامينجو مع السنغالي ساديو ماني، ليقول الظهير الأيسر لزميله في الفريق "ساديو لا تقلق سوف أحصل عليه يا صديقي ابتعد أنت"، وبعدها بسبع دقائق ترك روبرتسون رافينيا ساقط على ظهره.

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وقال روبرتسون: "لا أحب أن أكون على الصورة التي يراني بها الجميع بأنني متعصب وأقوم بإيذاء اللاعبين، بعد عشرة أعوام سأعتزل ولا أريد أن يتذكرني الناس بأنني كنت على هذا الأمر".

الواقعة الثانية كانت في مباراة إيفرتون والتي انتهت بفوز ليفربول بخماسية مقابل هدفين، بعد تداخل روبرتسون مع اللاعب الشاب دافيز، مؤكداً أنه حاول استفزازه ولكنني لم أسمع لمحاولاته واستمررت في الضحك".

بكل تأكيد لم ينسى روبرتسون الحديث عن واقعة ضربه للاعب ليونيل ميسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال هجمة لبرشلونة، تمت عرقلة ميسي من قبل لاعب ليفربول، البرازيلي فابينيو، ليأتي المدافع الإسكتلندي من الخلف، ويضرب رأس ميسي الذي كان جالسا على الأرض.

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وأكد روبرتسون: "أنا نادم للغاية أنا حزين لأنني لا أحب هذه اللقطة كلما رأيتها في التلفاز أشعر بالندم عليها، الأمر يحزنني للغاية لأنني فعلت هذا مع ميسي".

وشدد المدافع الإسكتلندي: "لم تعبر اللقطة عني كلاعب هذه ليست شخصيتي، لكن في تلك الليلة حصلت أمور كثيرة لا أتذكرها، أكن بالكثير من الاحترام لميسي ولبرشلونة".

روبو دافع عن نفسه وعن الطريقة التي يكون بها في الملعب مبرراً هذا بأنه يدافع عن زملاءه لأنه يعاملهم على أنهم أخوة له وأشقاء، الأمر نفسه كان في مانشستر يونايتد التاريخي وأرسنال ومانشستر سيتي الآن.

وأردف: "نحن فريق قوي للغاية نسعى للفوز بكل البطولات لا نريد أن نفرط في شيء هنالك فرصة ذهبية لنا بأن نكون كما نحب".

واختتم: "يتبقى لنا بجد أقصى انتصارات لاقتناص اللقب الذي غاب عنا لفترة طويلة، علينا التركيز نستطيع الفوز ونحقق ما سعى إليه الكثير من الأجيال التي مرت على النادي، جاء إلي مشجع في السوبر ماركت الأسبوع الماضي وقال لي ستفوزوا بالدوري فأخبرته بأننا على ما يرام حتى الآن، لا أريد أن أعطي الآمل للناس".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بفارق 19 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي ويلعب الريدز مع وست هام غداً.