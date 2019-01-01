روبرتسون يشيد بفابينيو ويؤكد أن التعادل نتيجة عادلة مع بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ فرض التعادل السلبي في أنفيلد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى الظهير الأسكتلندي، أندرو روبرتسون، استياءه من التعادل السلبي أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفشل الريدز في حصد نتيجة جيدة في صالحه قبل مواجهة لقاء الإياب في أليانز أرينا بعد أسبوعين.

وقال الظهير الأيسر عقب نهاية اللقاء: "هم أسعد منا وكنا نتوقع الفوز، واجهنا فريق بخبرة كبيرة، وكانت لدينا الفرص ولم نستغلها وكان لابد من الدقة، أن نحاول استثمار كل الفرص التي تسنح لنا".

وعن نتيجة اللقاء: "اعتقد أنها نتيجة عادلة، بكل تأكيد هم لديهم خبرة، يلعبون في المسابقة منذ 5 أو 6 سنوات، وكان عليهم الاستفادة منها، وكان بإمكاننا استغلال فرصنا واللاعبين قاموا بمجهود جيد واتمنى أن نذهب لهناك ونحتفل".

وواصل عن غياب فان دايك: "نعم تحدثنا عن غيابه وأمامنا 10 أيام، والخروج بشباك نظيفة مهم في دوري الأبطال، لنستعد ونستعيد الغائبين في الإياب، ومتأكد أن الجميع يتطلع للتأهل".

وأشاد بزميله البرازيلي فابينيو الذي شارك كقلب دفاع اليوم: "أنه لاعب من طراز رفيع، نعمل بشكل جيد في التدريبات، ولقد قدم عمل كبير اليوم".

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واختتم عن مواجهة مانشستر يونايتد: "لدينا مباريات قوية قادمة ومانشستر يونايتد، يلعب بشكل مختلف وسيكون مختلف عن لقاء الذهاب بالدوري، وستكون مباراة صعبة ويجب ان نتحلى بأسلوبنا".

ويسعى ليفربول للفوز على الشياطين الحمر، من أجل فض صراع الصدارة مع مانشستر سيتي الذي يلتقي في اليوم ذاته تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.