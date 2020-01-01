روبرتسون يختار أفضل 3 أظهرة في العالم

شعر بالذهول مما فعله ألفونسو ديفيس أمام برشلونة

اختار أندي روبرتسون مدافع ليفربول، أفضل 3 أظهرة على مستوى العالم، بتواجد ألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ الألماني.

روبرتسون برز مع ليفربول كأحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في أوروبا، وساهم في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

نجم الريدز خرج في تصريحات مع شبكة "BT Sport" للحديث عن النجوم المفضلين له في نفس المركز حالياً.

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وقال روبرتسون:"أعتقد أن ألفونسو ديفيس لاعب عالمي، ويمكنه أيضاً التحسن في المستقبل، لا تتوقعوا مني القيام بصناعة الأهداف أمام برشلونة مثلما فعل الأسبوع الماضي".

وأضاف:"ما فعله كان مذهلاً، لقد أخرج 6 أو 5 لاعبين من برشلونة بحركة واحدة فقط، أستمتع كثيراً بمتابعته مع بايرن ميونخ".

وتابع صاحب الـ26 سنة:"بن تشيلويل كذلك من المفضلين لي، وكذلك جوردي ألبا الذي يتمتع بخبرة كبيرة جداً، وحظى بمسيرة حافلة بالإنجازات".

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وفي نهاية حديثه تطرق كذلك روبرتسون لمارسيلو ظهير ريال مدريد، وما فعله مع النادي الإسباني على مدار السنوات الماضية.