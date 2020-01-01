روبرتسون يتعمد إزعاج محمد صلاح باختيار ماني

أندرو روبرتسون نجم فريق ليفربول يكشف عن تعمد ازعاجه لمحمد صلاح هداف الفريق بسبب ساديو ماني.

كشف أندرو روبرتسون نجم فريق ليفربول عن تشكيله المثالي المكون من خمسة لاعبين من صفوف الريدز، وهو التشكيل الذي شهد غياب المصري محمد صلاح.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" على لسان اللاعب، وأكد خلالها إنه يتعمد إغضاب محمد صلاح بهذا التشكيل.

وقال روبرتسون: "أليسون سيكون هو حارس المرمى لعدة أسباب، لن نجد من هو أفضل منه، وهناك فان دايك في الدفاع، لا يمكن لأي شخص المرور منه في تشكيل من خمسة لاعبين".

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وأضاف: "سيكون هناك فيرمينو في الهجوم، فهو واحد من أفضل اللاعبين على المستوى التكتيكي، وفي تشكيل من خمسة لاعبين سيكون أكثر من رائع".

وأردف: "سأختار جوردان هندرسون أيضًا فهو لا يحصل على حقه بما يكفي، وأمامي سأضع ساديو ماني فهو يملك الكثير من السرعة ويسجل الأهداف".

وأكمل مازحًا: "بالنسبة لي لن أختار محمد صلاح فقط لأنني أعلم أن مثل ذلك الأمر سيزعجه، وإزعاجه يعد مثالي بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه قبل أسابيع، لكنه خسر فرصة الوصول للنقطة رقم 100 بعد الخسارة من آرسنال الأسبوع الماضي.