روبرتسون: نحن أحق بدوري الأبطال من الجميع

الظهير الأيسر سعيد للغاية باللقب القاري الأول في مسيرته..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول اعتقاده بأن فريقه كان الطرف الأحق بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي توج به على حساب توتنهام هوتسبر بهدفين دون رد.

وقال روبرتسون عقب المباراة:"كنا الطرف الأحق بالفوز بهذا اللقب. لا أعرف ماذا يسعني أن أقول في هذه اللحظة".

وأضاف:"إنه شعور عظيم، لقد قدمنا موسماً جيداً للغاية وكنا نستحق الفوز بالكأس أكثر من بقية الفرق".

وتابع:"سنتذكر هذا الفوز، لا أحد سينظر للوراء بشأن كيف لعبنا، فقط سنفوز بدوري أبطال أوروبا".

يذكر أن ليفربول حقق اللقب السادس له في تاريخ المسابقة الأوروبية الأكبر، والأول منذ ليلة اسطنبول الشهيرة في 2005.