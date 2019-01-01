روبرتسون: نحتاج للاستفادة لأقصى حد من مواجهة بايرن ميونخ أمام جماهيرنا

أندرو روبرتسون ظهير فريق ليفربول يحذر زملائه من صعوبة مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع على ملعب أنفيلد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حذر اللاعب الاسكتلندي أندرو روبرتسون نجوم فريق ليفربول من صعوبة مواجهة الريدز أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق سيحاول أن يستفيد لأقصى درجة من لعب المواجهة الأولى بين جماهيره في ملعب أنفيلد.

وقال روبرتسون: "نحن في حاجة لنكون في أفضل حالاتنا ونقدم كل ما لدينا خلال المباراة المقبلة مع بايرن ميونخ، هم فريق جيد للغاية وتواجدوا في ذلك الموقف طوال الست أو السبع سنوات الأخيرة، لذلك نعرف مدى صعوبة المباراة".

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وأضاف: "لكن الأهم من كل ذلك أننا نملك الإيمان أننا يمكننا أن نتسبب في المتاعب لأي فريق، وأننا يجب أن نكون في أفضل حالة لنا".

وأكمل: "لقد مررنا بموسم طيب في العام الماضي خاصة في دوري أبطال أوروبا، وكل منا يمنح الآخر الطاقة ليقدم كل ما لديه للفريق".

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واختتم تصريحاته: "اللاعبون يتغذون على حماس الجماهير ويجب أن نمنحهم شيئًا ليشجعونا عليه، علينا أن نستفيد من دعمهم كما يفعل الجميع على أرضه".