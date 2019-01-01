روبرتسون: ليفربول لا يصارع على الهبوط حتى يشعر بالضغط

الريدز فقدوا الصدارة لمصلحة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض أندي روبرتسون، مدافع ليفربول، الحديث عن وقوع فريقه تحت الضغط بسبب صراع صدارة البريميرليج وقال إن العكس هو الحادث.

وفقد ليفربول صدارة الترتيب لمصلحة مانشستر سيتي الأسبوع الماضي بعد تعادله مع إيفرتون سلباً، في آخر سلسلة نتائجه المتراجعة مؤخراً.

وقال الظهير الأيسر مع "أنفيلد راب": "الحديث عن الهبوط هو الضغط الحقيقي، قلت من قبل هناك بشر يخسرون وظائفهم ويتقاضون أموال أقل ومدربين تقال، هذا هو الضغط".

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"سأستمتع بعملي في مانشستر يونايتد حتى الرمق الأخير "



سولشاير 🗣️ pic.twitter.com/i8GuedxUi6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 8, 2019

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وأتبع: "نحن ننافس على لقب وبطولات، هذا شيء يجب أن نستمتع به ولا نخشاه، الفوز بالدوري صعب، يتبقى تسع مباريات ونحن في وضع رائع، البعض قد يدفع أموالاً للتواجد مكاننا".

وواصل السكوتلندي: "لو قيل إننا سنكون على بعد نقطة من سيتي في هذا الوقت بعد ترتيب الموسم الماضي لم يكن ليصدقنا أحد، تقدمنا مبكراً جداً الموسم الحالي، لا تفوز بالدوري في هذا الوقت".

وختم: "الآن هو المهم، نح على بعد نقطة ونملك الفرصة، لو تعثر سيتي سنكون في وضع مثالي لاستغلال الأمر".

ويلعب ليفربول مساء الأحد المقبل أمام بيرنلي ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.