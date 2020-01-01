روبرتسون: لم أكن مثل صلاح، وكلوب راهن على صفقتي

أندي روبرتسون نجم فريق ليفربول يعرب عن امتنانه للمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

أعرب أندي روبرتسون نجم فريق ليفربول عن امتنانه لمدربه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني الحالي للريدز عن كل ما قدمه له طوال السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها للموقع الإلكتروني للنادي، وتطرق خلالها عن الفوارق بينه وبين محمد صلاح عندما انضم لصفوف ليفربول.

وقال روبرتسون: "أحب ثقة كلوب التي منحها لي، لقد قام بالتوقيع معي من فريق هابط للدرجة الأدنى، ولم تكن الجماهير متحمسة لقدومي مثل محمد صلاح أو أوكسليد تشامبرلين".

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وأضاف: "المدرب رأى شيئًا ما يمكنني أن أطوره ويجعلني اللاعب الذي أنا عليه في الوقت الحالي، وأنا ممتن للغاية لذلك".

وأردف: "بدايتي كانت صعبة للغاية، أول ثلاثة أو أربعة أشهر لم تكن هينة، لكن علاقتي بكلوب كانت رائعة كما هي الآن".

وأكمل: "دومًا ما يبحث عن تحسين كل شيء، ولا يمكنني أن أطلب المزيد منه، لا أعتقد أنه هناك لاعب في ليفربول يستطيع فعل ذلك، لنأمل أن يستمر هنا لسنوات طويلة.

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وأنهى تصريحاته: "لا نستطيع الانتظار حتى يرفع جوردان هندرسون لقب الدوري الإنجليزي، هذه البطولة انتظرناها طوال سنوات عديدة، والمشاعر وقتها ستكون مذهلة".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد توج باللقب الأول له منذ 30 عامًا، عقب أن أصبح فارق النقاط بينه وبين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني غير قابل للتعويض.